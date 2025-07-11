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لبنان

بالأسماء.. من هم نواب حاكم مصرف لبنان الجُدد؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 11:54
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أقرّ مجلس الوزراء تجديد تعيين وسيم منصوري وسليم شاهين في منصبيهما كنائبين لحاكم مصرف لبنان.
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كذلك، تم تعيين نائب حاكم درزي جديد وهو مكرم بو نصار، ونائب حاكم أرمني جديد وهو غابي شينوزيان، ليكتمل بذلك تعيين نواب الحاكم الأربعة.
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