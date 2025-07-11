مأساة في البترون.. حادث مروّع يُنهي حياة "قاصر"! (صور)

شهدت في بلدة كفرعبيدا – ، حادث سير مروّع، مساء اليوم الجمعة، حيث انحرفت سيارة عن مسارها وسقطت من جانب الطريق إلى أسفله.

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وتوفي إثر الحادث القاصر "أ.ف" (من مواليد 2014) متأثراً بجراحه، فيما أُصيب كل من "خ.ع" و"ح.ع" بكسور وجروح مختلفة، وقد وُصفت حالة أحدهما بالحرجة وجميعهم من الجنسية .

وعلى الفور، حضرت إلى المكان فرق اللبناني والدفاع المدني، وعملت على نقلهم إلى .

أيضاً، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة.