Advertisement

لبنان

مأساة في البترون.. حادث مروّع يُنهي حياة "قاصر"! (صور)

Lebanon 24
11-07-2025 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1389999-638878570913072161.jpg
Doc-P-1389999-638878570913072161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت الطريق البحري في بلدة كفرعبيدا – قضاء البترون، حادث سير مروّع، مساء اليوم الجمعة، حيث انحرفت سيارة عن مسارها وسقطت من جانب الطريق إلى أسفله.
Advertisement
 

وتوفي إثر الحادث القاصر "أ.ف" (من مواليد 2014) متأثراً بجراحه، فيما أُصيب كل من "خ.ع" و"ح.ع" بكسور وجروح مختلفة، وقد وُصفت حالة أحدهما بالحرجة وجميعهم من الجنسية السورية.
 
 
وعلى الفور، حضرت إلى المكان فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، وعملت على نقلهم إلى مستشفى البترون.
 
 
أيضاً، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة.
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حادث مأساوي يُنهي حياة أم أمام زوجها وأولادها
lebanon 24
11/07/2025 23:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فقدت السيطرة على سيارتها.. "زينة" ابنة الـ21 عاما توفيت بحادث مروع في البترون
lebanon 24
11/07/2025 23:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عسكريّ في الجيش فقد حياته في حادث سير مروّع
lebanon 24
11/07/2025 23:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر وفاتها شكّل "صدمة".. السرطان يُنهي حياة فنانة وإعلامية شهيرة عن عمر 40 عاماً (صور)
lebanon 24
11/07/2025 23:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-07-11
16:36 | 2025-07-11
16:22 | 2025-07-11
16:16 | 2025-07-11
15:43 | 2025-07-11
15:34 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24