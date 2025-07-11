إنجاز طبي في "الرسول الأعظم – مركز بيروت للقلب": إنقاذ مريضين دون جراحة

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أعلن الأعظم – ، عن تحقيق إنجاز طبي نادر ضمن برنامجه المتطوّر لعلاج أمراض القلب البنيوية عبر القسطرة، تمثّل بإنقاذ مريضين كانا يواجهان خطرًا مباشرًا على حياتهما بسبب فشل حاد في عمل صمام صناعي في القلب نتيجة تخثّر دموي.وأوضح البيان أن الحالتين كانتا شديدتي التعقيد، إذ لم تستجيبا للعلاج الدوائي، بينما اعتُبر الخيار الجراحي الثالث عالي الخطورة نظرًا لخضوع المريضين سابقًا لعمليتي قلب مفتوح. أمام هذا التحدي، قرر الفريق الطبي اعتماد حلّ تداخلي دقيق، من دون اللجوء إلى فتح ، من خلال تحرير الصمام بواسطة القسطرة والبالونات الدقيقة.وقد أُجريت العمليتان بنجاح كامل، تحت إشراف رئيس وحدة القلب التداخلي البنيوي في المستشفى، الدكتور واصف قرعوني.ويأتي هذا النجاح في سياق التوسّع النوعي الذي يشهده برنامج القلب البنيوي في المستشفى، والذي بات يوفّر: علاجات دقيقة للصمامات عبر القسطرة دون جراحة (مثل TAVI وMitral Clip)، حلول بديلة وآمنة للحالات المعقّدة، تقنيات تضمن شفاء أسرع وتحسنًا ملموسًا في جودة الحياةوختم البيان بالتأكيد على رسالة المركز: "هذا هو الطب حين يتقاطع مع الأمل، ويصنع الفرق بحكمة القرار ودقة القسطرة... لا بالجراحة فقط".