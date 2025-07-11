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لبنان

ناصر الدين: سنطلق حملة وطنية ضد الدواء المزوّر والمهرب

Lebanon 24
11-07-2025 | 12:28
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ترأس وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعًا موسعًا في وزارة الصحة ضمّ ممثلين عن الجهات الضامنة المدنية والعسكرية، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي. وناقش المجتمعون ملفات أساسية تتعلق بتسعير المستلزمات الطبية، دعم المستشفيات الحكومية، وتعزيز التعاون في مجال تغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.
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وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير ناصر الدين أن التعاون مستمر بهدف الحفاظ على آلية منظمة وعادلة، مشددًا على أن "الدفع في النهاية يتم من جيب واحد، هو جيب الدولة والمواطن اللبناني".
 
 
وأعلن عن تشكيل لجان فرعية ستعقد اجتماعات دورية لتسهيل آليات الشراء والتسعير وتنظيم القطاع بصورة تشاركية.

وتطرّق الوزير إلى قضية المتممات الغذائية المثارة مؤخرًا، موضحًا أن وزارة الصحة تحقق في الملف من خلال لجان متخصصة توجهت إلى المصنع المعني، وتم إرسال عينات للفحص والتحليل.
 
 
وشدد على أن الوزارة "تقوم بواجباتها" كاملة، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالشؤون الدوائية ومراجعة الوزارة عند الحاجة، مؤكدًا أن أبوابها مفتوحة دائمًا أمام الإعلاميين.

كما كشف ناصر الدين عن أن الوزارة ستحيل قريبًا على مجلس الوزراء مشروع إنشاء "الوكالة الوطنية للدواء"، بعد استلام جواب مجلس شورى الدولة. واعتبر أن هذه الخطوة ستُحدث نقلة نوعية في قطاع الدواء، ولا تكتمل إلا بتفعيل المختبر المركزي، الذي تعمل الوزارة على تأمين التمويل اللازم له بالتعاون مع الجهات المانحة، بهدف إعادة إطلاقه كجزء من منظومة الرقابة والتطوير الدوائي في لبنان.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن الوزارة تتحضّر لإطلاق حملة إعلامية وطنية بالتعاون مع وزارة الإعلام لمكافحة الدواء المهرّب والمزوّر، ضمن إطار الإجراءات الإصلاحية التي تنفّذها وزارة الصحة لحماية صحة المواطنين وتعزيز ثقة الرأي العام.
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