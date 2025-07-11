في منطقة لبنانية.. "المعلومات" توقف "مُتحرشاً بقاصر"!

أوقفت دوريّة من في في ، المدعو "أ. د." (مواليد عام 1981)، وذلك بجرم التحرش بقاصر.

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وعلى الأثر، جرى تحويل الموقوف إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّه.



