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لبنان

في منطقة لبنانية.. "المعلومات" توقف "مُتحرشاً بقاصر"!

Lebanon 24
11-07-2025 | 12:48
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أوقفت دوريّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في المنية، المدعو "أ. د." (مواليد عام 1981)، وذلك بجرم التحرش بقاصر.
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وعلى الأثر، جرى تحويل الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّه.


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