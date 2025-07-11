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لبنان

تعميم لبلدية كفررمان بشأن السوريين.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 12:54
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صدر عن بلدية كفررمان- جنوبي لبنان، البيان الآتي: "حرصا على حفظ الأمن والنظام داخل البلدة، تُعلم البلدية جميع المواطنين السوريين والعمال السوريين بمنع تجولهم داخل البلدة من الساعة 8:00 مساءً وحتى 6:00 صباحا يوميا، وذلك ابتداء من مساء اليوم، 11 تموز 2025 ، وحتى إشعارٍ آخر".
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أضاف البيان: "كما يُمنع منعًا باتًا دخول أي وفود أو مواطنين سوريين جدد للاستقرار أو الإقامة داخل البلدة، تحت أي ظرفٍ كان".



وتدعو بلدية كفررمان أهلنا الكرام إلى التعاون الكامل معها، وذلك عبر تبليغ مضمون هذا البيان إلى السوريين إضافة الى إبلاغ البلدية فورًا عن أي وجود جديد لمواطنين سوريين داخل البلدة، حرصًا على المصلحة العامة. 


ختم البيان: "كل من يُخالف هذا القرار يُعرّض نفسه للملاحقة القانونية".
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