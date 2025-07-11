تعميم لبلدية كفررمان بشأن السوريين.. ماذا فيه؟

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أضاف البيان: "كما يُمنع منعًا باتًا دخول أي وفود أو مواطنين سوريين جدد للاستقرار أو الإقامة داخل البلدة، تحت أي ظرفٍ كان".وتدعو بلدية كفررمان أهلنا الكرام إلى التعاون الكامل معها، وذلك عبر تبليغ مضمون هذا البيان إلى السوريين إضافة الى إبلاغ البلدية فورًا عن أي وجود جديد لمواطنين سوريين داخل البلدة، حرصًا على المصلحة العامة.ختم البيان: "كل من يُخالف هذا القرار يُعرّض نفسه للملاحقة القانونية".