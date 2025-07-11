بعد حديث عن "تصعيد".. هذا ما حصل رسمياً بين لبنان وسوريا

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر قضائية قولها إنه "يوجد عدد كبير من الموقوفين السوريين الذين يُحاكمون أمام المحكمة العسكرية بتهمة انتمائهم إلى تنظيمات مُعارضة".

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وذكرت المصادر عينها أن " ميشال منسى يُتابع ملف الموقوفين السوريين"، مشيرة إلى أن القضية "قانونية" ولا يمكن متابعتها بالسياسة، كما أنَّ هناك حاجة إلى آلية قضائية للبت بها.

القناة قالت إنَّ "تواصلاً رسمياً حصل بين وسوريا ونفى صحة الكلام المتناقل حول تصعيد سوري ضد ".

وتقول المصادر القضائية إنَّ "الحل بشأن ملف الموقوفين السوريين يكون بمراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومنها معاهدة العام 1951 التي تنص على التبادل القضائي".

وسبق أن نقلت قناة "الإخبارية "، الجمعة، عن مصدر بوزارة الإعلام قوله إنه لا صحة لوجود نية لدى الحكومة باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.



وأشار المصدر إلى أن "الحكومة تؤكد على أولوية ملف المعتقلين في السجون "، مؤكداً ضرورة معالجة ملف المعتقلين في لبنان بأسرع وقت عبر القنوات الرسمية.

وكان تقرير نشره موقع "تلفزيون "، اليوم الجمعة، قال إنّ تتهم بيروت بـ"التسويف والمماطلة" في معالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل "مادة مشتعلة قابلة لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين".

ووصف التقرير الملف المذكور بأنه "واحد من أكثر حساسية في العلاقات اللبنانية - السورية بعد سقوط نظام في كانون الأول 2024، خصوصاً في ظل الحديث عن إجراءات سورية محتملة على المستوى الاقتصادي، كفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية".

وبينما تحذر الأوساط الاقتصادية اللبنانية من تداعيات هذه الأزمة، تلوّح دمشق بأن تسوية هذا الملف تشكّل اختباراً لجدية بيروت في بناء علاقة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المؤسسي، بحسب التقرير.

"تلفزيون سوريا" قال أيضاً إنَّ "الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد ، تتعامل مع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه قضية كيانية غير قابلة للتنازل أو التأجيل"، مشيراً إلى أن حل هذا الملف هو "شرط أساسي لأي مسار تعاون سياسي أو اقتصادي بين بيروت ودمشق".

ويكشف الموقع أن الشرع أعرب خلال استقباله وفداً من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا "الملف الإنساني لم يعد مقبولاً".

وأبلغ الرئيس السوري الوفد الديني اللبناني أنه قرر تكليف السوري، أسعد شيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة خصيصاً لبحث هذا الملف، مشدداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة "الفرصة الدبلوماسية الأخيرة" قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية.

كذلك، أكد الشرع أن معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين.