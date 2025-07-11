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لبنان

بيان من أدرعي عن "اغتيال" في لبنان.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
11-07-2025 | 13:37
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، اغتيال المواطن اللبناني محمد شعيب باستهداف طاله في بلدة النميرية - جنوب لبنان.
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وذكر أدرعي أن عملية الاستهداف حصلت بواسطة غارة نفذتها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وقد أتت بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الإستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وزعم أدرعي أن شعيب كان يعمل على الدفع بأنشطة عسكرية ضد مستوطني إسرائيل، مُدعياً أن شعيب كان عُنصراً مركزياً في التخطيط لعمليات داخل إسرائيل، حيث عمل على تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات هجومية، وكذلك لإنشاء بنى تحتية عسكرية في لبنان".
 
 
وأكمل: "كذلك، شكل شعيب حلقة وصل مركزية في مسار تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق مختلفة في الساحة الشمالية وفي الضفة الغربية، وكان على اتصال بتجار أسلحة في سوريا ولبنان".

وأضاف: "تعد عملية القضاء على شعيب ضربة لقدرات التنظيمات الإرهابية في التزود بالأسلحة في الساحة الشمالية وفي مناطق الضفة الغربية، وسيُوصل الجيش الإسرائيلي العمل لإحباط أي تهديد يمسُّ بأمن مواطني دولة إسرائيل".
 
 
 
وختم: "يُذكر أنّ المدعو قاسم صلاح الحسيني، الذي تم القضاء عليه الأسبوع الماضي، كان يعمل تحت الوحدة 840 - وحدة العمليات الخاصة في فيلق القدس، وهو أحد العناصر الذين ساهموا أيضاً في توجيه عناصر لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية في مختلف الجبهات وضد مواطني إسرائيل".
 
 
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