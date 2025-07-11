بيان من أدرعي عن "اغتيال" في لبنان.. هذا ما أعلنه

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، اغتيال المواطن اللبناني محمد شعيب باستهداف طاله في بلدة النميرية - .

Advertisement

وذكر أدرعي أن عملية الاستهداف حصلت بواسطة غارة نفذتها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وقد أتت بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الإستخبارات العسكرية وقيادة في الجيش الإسرائيلي وجهاز الإسرائيلي (الشاباك).

وزعم أدرعي أن شعيب كان يعمل على الدفع بأنشطة عسكرية ضد مستوطني ، مُدعياً أن شعيب كان عُنصراً مركزياً في التخطيط لعمليات داخل إسرائيل، حيث عمل على تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات هجومية، وكذلك لإنشاء بنى تحتية عسكرية في ".

وأكمل: "كذلك، شكل شعيب حلقة وصل مركزية في مسار تهريب الأسلحة من إلى مناطق مختلفة في الساحة الشمالية وفي ، وكان على اتصال بتجار أسلحة في ولبنان".



وأضاف: "تعد عملية على شعيب ضربة لقدرات التنظيمات الإرهابية في التزود بالأسلحة في الساحة الشمالية وفي مناطق الضفة الغربية، وسيُوصل الجيش الإسرائيلي العمل لإحباط أي تهديد يمسُّ بأمن مواطني ".