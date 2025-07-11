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لبنان

"صاروخ" متطور يضرب لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف عنه!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-07-2025 | 14:10
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نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منطقة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، يوم الأربعاء الماضي، وزعم جيش العدو أنها طالت مُنشأة تابعة لـ"حزب الله".
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وفي بيانٍ له عقب الضربة، قال الجيش الإسرائيلي أنه يوم الأربعاء، هاجم مقراً عسكرياً تابعاً لـ"حزب الله" وكان يُستخدم من قبل عناصر الحزب لتنفيذ أنشطة عسكرية.
 
وزعم جيش العدو أنَّ المقر استُخدم تحت غطاء مبنى مدنيّ في استغلال للسكان المدنيين من قبل "حزب الله" بهدف تنفيذ مُخططات ضد إسرائيل.
 
ويقولُ تقرير "معاريف" الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ الجيش الإسرائيلي استخدم صاروخاً غير عادي في الغارة، مشيراً إلى أن "الكابوس الذي واجهته حركة حماس في غزة بسبب هذا الصاروخ، وصل إلى حزب الله في لبنان أيضاً".
 
ويكشفُ التقرير أنَّ الصاروخ المُستخدم في العملية على يُحمر الشقيف يُعرف بـ"صاروخ بار" التابع لسلاح المدفعيّة في الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه تم استخدام هذا الصاروخ بالفعل لاستهداف مُقاتلي حركة "حماس" في غزة بدقة، وتابع: "هذا الصاروخ أُطلق من شمال إسرائيل واستهدف المقار التابعة لحزب الله، ويُعتبر وسيلة مُتطورة ودقيقة للغاية".
 
التقرير يقولُ أيضاً إن مدى هذا الصاروخ يصلُ إلى أكثر من 30 كلم، مشيراً إلى أنه أصاب المبنى بدقة مما أدى إلى تدميره، ويضيف: "هذا الصاروخ طورته "شركة إلبيت سيستمز"، ويستخدمهُ الجيش الإسرائيلي بشكلٍ رئيسيّ ضد الأهداف البشرية المُختبئة بين السكان المدنيين. أيضاً، يتميّزُ هذا الصاروخ بدقة عالية جداً، حيث لا يتجاوز انحرافهُ عن الهدف بضعة سنتيمترات".
 
وتلفت الصحيفة أيضاً إلى أنَّ "كتيبة المدفعية 334 هي من تتولى تشغيل وإطلاق هذا الصاروخ"، كاشفة أن "أول تجربة إطلاق له جرت خلال حرب غزة الحالية"، وأضافت: "إن هذا الصاروخ من نوع (بار) أصاب الأسبوع الماضي قيادياً بارزاً من حركة حماس كان يختبئ داخل مدرسة. الصاروخُ أصابه بشكلٍ مبُاشر من دون أن يُوقع إصابات بين عشرات المدنيين الذين كانوا في الفصول الدراسية المُجاورة"، وفق مزاعم "معاريف".
 
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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