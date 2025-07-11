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لبنان

في الجنوب.. قصف مدفعيّ إسرائيلي يستهدف عيتا الشعب

Lebanon 24
11-07-2025 | 14:28
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استهدفت مدفعية العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، أطراف بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.
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وذكرت مصادر ميدانية أنّ أصوات انفجارات سُمعت في المنطقة، فيما أفيد عن أن القذائف استهدفت مناطق مفتوحة.
 
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