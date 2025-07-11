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لبنان
معلومة عن مكان فضل شاكر داخل "عين الحلوة".. أين يعيش؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-07-2025
|
14:48
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مؤخراً، عادت قضية الفنان
فضل شاكر
لتبرز مُجدداً لاسيما إثر دخول الفنانة
شيرين عبد الوهاب
إلى
مخيم عين الحلوة
في
صيدا
للقائه بهدف إنتاج عمل غنائي مُشترك.
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السؤال الذي يُراود الكثيرين هو التالي: أين يعيش فضل شاكر وكيف؟ هل هو مُختبئ بعيداً عن الناس ومن الذي يحميه؟
تتحدّث معلومات
"
لبنان24
"
عن أنَّ شاكر يقطنُ في
حي المنشية
في عمق مخيم
عين الحلوة
، مشيرة إلى أنَّ الوصول إليه سهل جداً كما أن جيرانه معروفون ويقطنون في محيط مباشر لمنزله المعروف لجميع سكان المُخيم.
وتلفت المعلومات إلى أنَّ ظهور شاكر خارج منزله يُعتبر أمراً نادراً، مشيرة إلى أن هناك
مجموعة خاصة
به من الشبان هي التي تساعده وتخدمه وتؤمن له احتياجاته، وهؤلاء كانوا يتبعون لفصائل إسلامية مُتشددة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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