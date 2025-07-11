معلومة عن مكان فضل شاكر داخل "عين الحلوة".. أين يعيش؟

مؤخراً، عادت قضية الفنان لتبرز مُجدداً لاسيما إثر دخول الفنانة إلى في للقائه بهدف إنتاج عمل غنائي مُشترك.

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السؤال الذي يُراود الكثيرين هو التالي: أين يعيش فضل شاكر وكيف؟ هل هو مُختبئ بعيداً عن الناس ومن الذي يحميه؟

تتحدّث معلومات " " عن أنَّ شاكر يقطنُ في في عمق مخيم ، مشيرة إلى أنَّ الوصول إليه سهل جداً كما أن جيرانه معروفون ويقطنون في محيط مباشر لمنزله المعروف لجميع سكان المُخيم.

وتلفت المعلومات إلى أنَّ ظهور شاكر خارج منزله يُعتبر أمراً نادراً، مشيرة إلى أن هناك به من الشبان هي التي تساعده وتخدمه وتؤمن له احتياجاته، وهؤلاء كانوا يتبعون لفصائل إسلامية مُتشددة.