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لبنان

توتر في بلدة جنوبية.. إشكال بين لبنانيين وسوريين وإطلاق نار!

Lebanon 24
11-07-2025 | 14:53
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شهدت محلّة كفررمان في النبطية، مساء الجمعة، إشكالاً بين شبان لبنانيين وآخرين سوريين تطور إلى إطلاق نار.
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وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات بالحادثة.
 
 
 
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