توتر في بلدة جنوبية.. إشكال بين لبنانيين وسوريين وإطلاق نار!

شهدت محلّة كفررمان في ، مساء الجمعة، إشكالاً بين شبان لبنانيين وآخرين سوريين تطور إلى إطلاق نار.

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وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات بالحادثة.