"عصابة" في قبضة الأمن... هذا ما سرقته (صورة)

م. س. (مواليد عام 1984، لبناني) بحقه /5/ مذكرات توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة وتهديد.م. س. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقه مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.ك. س. (مواليد عام 1993، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة.بتاريخ 11-07-2025، وبعد رصد ومراقبة، تم نصب كمين محكم لهم في بلدة عدبل -عكار أسفر عن توقيفهم بالجرم المشهود، وضُبِطَ بحوزتهم بندقيّتَين حربيّتَين نوع كلاشنكوف، وأدوات تُستخدم في عمليّات السّرقة.التّحقيق جارٍ بإشراف المختص.