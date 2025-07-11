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لبنان

أورتاغوس في الأمم المتحدة والعين الاميركية على تعديل مهام اليونيفيل

Lebanon 24
11-07-2025 | 22:19
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كتبت"الاخبار":رغم سحب الملف اللبناني من يدها، وتكليف المبعوث الأميركي توماس برّاك بالمهمة بدلاً منها، لم يغِب طيف المبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس عن بيروت. ففي سياق نقاش مضمون زيارة برّاك الأخيرة إلى لبنان، قال مصدر مطّلع إنّ «اللبنانيّين اعتقدوا بأنهم تخلّصوا من امرأة متعجرفة من دون الالتفات إلى ما تعمل حالياً عليه ومرتبط بلبنان». ولفت إلى أنّ «أورتاغوس التي غادرت منصبها كنائبة للمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، تتولّى حالياً منصب مستشارة سياسية أولى في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، وتعمل مع السفيرة السابقة في بيروت دوروثي شيا.
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وهي مهتمّة اليوم بملف التمديد لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان»، لافتة إلى أنّ «أورتاغوس تفعل كل ما يلزم من أجل إدخال تعديلات على مهام وصلاحيات هذه القوات عشية التمديد لها».
وعلمت «الأخبار» أنّ «الفرنسيّين نقلوا إلى المسؤولين اللبنانيين هذا الجوّ، وأكّدوا أنهم يعملون في المقابل لإبقاء هذه القوات في الجنوب لكن هذا الأمر دونه صعوبات، خاصة وأنّ الأميركيين لمّحوا إلى أنّ فشل تمرير التعديلات سيقابله فيتو أميركي على التمديد ما يعني إنهاء مَهمّة قوات الطوارئ وليس فقط خفض لعديد هذه القوة إذا ما تعذّر توفير التمويل لأسباب سياسية أو لوجستية، انطلاقاً من قرار واشنطن خفض ميزانيات قوات حفظ السلام في العالم»، كما نقل الفرنسيّون «قلقهم من إمكانية حصول هذا الأمر لأنّ سحب قوات الطوارئ الدولية يعني انفجار الوضع جنوباً»، علماً أنّ «الإسرائيليّين ليسوا بعيدين عن هذا الجوّ وهم يدفعون عبر لوبي كبير في الأمم المتحدة إلى عدم التجديد بذريعة أنها لا تنفّذ المهمّات الموكلة إليها بموجب القرار الدولي 1701».
وكان لبنان قد طلب رسمياً التمديد لسنة إضافية، مع تمسّكه بعدم تعديل مهمّات القوة الدولية، لا من حيث العديد ولا من حيث الصلاحيات ويعتمد على فرنسا، حاملة القلم في مجلس الأمن، لدعم موقفه.
 
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