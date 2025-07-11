لا تطابق بين واشنطن وإسرائيل حيال المنطقة ولبنان

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كتب في" اللواء": بالنسبة للبنان، يراد له الالتحاق بركب التطبيع باستعجال وكأن الامور قد استقرّت للإسرائيلي في المنطقة بعد ضرب المحور بمشاركة أميركية علنية.لكن ، كما المنطقة العربية والإقليمية، لا يخضع للأهداف الأميركية والإسرائيلية نفسها.فبينما يريد استكمال حربه في غزة وهو الذي أوقف حربه على بضغط من ، يهدف الأخير لترتيبات إقليمية تصيغ عهدا للاستقرار يمهّد للسلام المنشود.ولبنان الذي جنّبه الأميركيون ضربات كبرى لبنيته التحتية خلال الحرب عليه العام الماضي، وشرعوا في صياغة بناء سياسي واقتصادي حيث يعملون على سفارة كبرى، لن يكون عرضة لحرب كبيرة مقبلة لا تريدها .إلّا ان هذا لا يعني ان المطلوب سيتحقق تحت وهم التطبيع. وهو ما سيسمح لإسرائيل باستهدافه حتى أمد غير محدود، وربما حتى الانتهاء من ولاية نتنياهو.. إذا ما حصلت. وستكون في الملعب الأميركي لضبط العدوان على لبنان ومداه. ومن يدقق في كلام المبعوث الأميركي في زيارته الأخيرة، يمكن له استشراف بعض ما قد يحصل للبنان مستقبلاً.باختصار، المنطقة أمام تحديات متسارعة، والأنظار يجب أن توجه نحو مفاوضات غزة التي ستحدّد الكثير لمستقبل العرب.