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لبنان

عودة قطرية إلى لبنان؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 22:59
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كتبت"الاخبار": لوحِظ في المدّة الأخيرة، عودة للدور القطري إلى الساحة اللبنانية تظهر عبر حراك ونشاط سياسي لدى القوى السياسية اللبنانية. وقال مطّلعون إنّ «الدوحة كانت انكفأت وتراجعت قبل مدّة وجيزة من انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون».
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وفيما لم يتّضح بعد ما الذي تحمله قطر من جديد، إلا أنّ ما ينسبه المطّلعون إلى مسؤولين قطريين، يشير إلى أنهم يرون بأنّ الرياض، ورغم الثقل الذي تضعه في الملف اللبناني، فهي لم تستطع إحداث فرق كبير، بينما ربط البعض هذه العودة بالكلام عن تلازم المسار بين لبنان وسوريا التي يؤدّي القطريون دوراً كبيراً فيها.
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