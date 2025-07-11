عودة قطرية إلى لبنان؟

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كتبت"الاخبار": لوحِظ في المدّة الأخيرة، عودة للدور إلى الساحة تظهر عبر حراك ونشاط سياسي لدى اللبنانية. وقال مطّلعون إنّ « كانت انكفأت وتراجعت قبل مدّة وجيزة من انتخاب رئيس الجمهورية عون».وفيما لم يتّضح بعد ما الذي تحمله قطر من جديد، إلا أنّ ما ينسبه المطّلعون إلى مسؤولين قطريين، يشير إلى أنهم يرون بأنّ ، ورغم الثقل الذي تضعه في الملف اللبناني، فهي لم تستطع إحداث فرق كبير، بينما ربط البعض هذه العودة بالكلام عن تلازم المسار بين وسوريا التي يؤدّي القطريون دوراً كبيراً فيها.