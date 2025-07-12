الرئيس الحريري هنأ الرياضي بفوزه

هنأ بفوزه بلقب لكرة السلة "ديكاتلون"، وكتب عبر صفحته على منصة "أكس": "ألف مبروك للنادي فوزه المستحق ببطولة لكرة السلة. كنتم الأفضل عن جدارة، وحققتم النصر بروح الفريق والعزيمة. وتهانينا للحكمة ايضا على اداء ممتاز وروح رياضية رائعة. إلى مزيد من النجاحات والتألق، فالرياضي بيروت، كما ، الناديان العريقان، سيبقيان دائمًا من الصور الجميلة والمشرقة عن لبنان".

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