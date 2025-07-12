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لبنان

الرئيس الحريري هنأ الرياضي بفوزه

Lebanon 24
12-07-2025 | 01:13
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هنأ الرئيس سعد الحريري النادي الرياضي بيروت بفوزه بلقب بطولة لبنان لكرة السلة "ديكاتلون"، وكتب عبر صفحته على منصة "أكس": "ألف مبروك للنادي الرياضي بيروت فوزه المستحق ببطولة لبنان لكرة السلة. كنتم الأفضل عن جدارة، وحققتم النصر بروح الفريق والعزيمة. وتهانينا للحكمة ايضا على اداء ممتاز وروح رياضية رائعة. إلى مزيد من النجاحات والتألق، فالرياضي بيروت، كما الحكمة، الناديان العريقان، سيبقيان  دائمًا من الصور الجميلة والمشرقة عن لبنان".
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