تحقيقات "betarabia": محاولات لاستدراج تدخّل سياسي

Advertisement

قال مصدر حقوقي متابع لقضية التوقيفات في ملف " betarabia" إن هناك حراكا سياسيا يحصل على هامش التحقيقات والتوقيفات والإدعاءات في الملف حيث زار نائب سابق معني بالقضية احد المقرات الرئاسية، كما ان نجله الذي يدير شركة ابيه المالية التقى عدة مرات عددا من المقربين من المقر المذكور، الا انه حتى الساعة لا تدخل سياسيا ابداً في عمل وان الأمور سوف تأخذ مجراها القانوني بعدما اصبحت القضية في عهدة .