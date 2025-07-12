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لبنان
تحقيقات "betarabia": محاولات لاستدراج تدخّل سياسي
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-07-2025
|
01:15
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قال مصدر حقوقي متابع لقضية التوقيفات في ملف " betarabia" إن هناك حراكا سياسيا يحصل على هامش التحقيقات والتوقيفات والإدعاءات في الملف حيث زار نائب سابق معني بالقضية احد المقرات الرئاسية، كما ان نجله الذي يدير شركة ابيه المالية التقى عدة مرات عددا من المقربين من المقر المذكور، الا انه حتى الساعة لا تدخل سياسيا ابداً في عمل
القضاء
وان الأمور سوف تأخذ مجراها القانوني بعدما اصبحت القضية في عهدة
قاضي التحقيق
.
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المصدر:
لبنان 24
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