Advertisement

لبنان

تحقيقات "betarabia": محاولات لاستدراج تدخّل سياسي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-07-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1390174-638879051445693774.png
Doc-P-1390174-638879051445693774.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر حقوقي متابع لقضية التوقيفات في ملف " betarabia" إن هناك حراكا سياسيا يحصل على هامش التحقيقات والتوقيفات والإدعاءات في الملف حيث زار نائب سابق معني بالقضية احد المقرات الرئاسية، كما ان نجله الذي يدير شركة ابيه المالية التقى عدة مرات عددا من المقربين من المقر المذكور، الا انه حتى الساعة لا تدخل سياسيا ابداً في عمل القضاء وان الأمور سوف تأخذ مجراها القانوني بعدما اصبحت القضية في عهدة قاضي التحقيق .
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تباطؤ "حزب الله" بتسليم سلاحه يدخل لبنان في جمود سياسي
lebanon 24
12/07/2025 11:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف BetArabia: ثلاثة محاور اساسية في التحقيق
lebanon 24
12/07/2025 11:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" وإقفال "BetArabia"
lebanon 24
12/07/2025 11:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: محاولة فرض مطالب علينا بالقوة "سياسة فاشلة"
lebanon 24
12/07/2025 11:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:11 | 2025-07-12
03:48 | 2025-07-12
03:45 | 2025-07-12
03:29 | 2025-07-12
03:28 | 2025-07-12
03:26 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24