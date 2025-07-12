تحسينات.. ماذا شهد سجن روميه؟

Advertisement

رصد محامون حضروا جلسات داخل المحكمة الخاصة في سجن ، سلسلة تحسيناتٍ تم إتمامها لتسهيل عملهم وذلك بمساعٍ حصلت من قبل والمعنيين في السجن.وتبين أنّ التحسينات شملت مختلف النواحي المعنية بحركة المحامين منذ لحظة وصولهم إلى حرم السجن وحتى نهاية عملهم هناك، الأمر الذي يجعل عمل المحكمة فعالاً بشكل جيد مقارنة بالفترات السابقة.وأثنت المصادر على أداء القوى الأمنية هناك والتي تقوم بتسهيل كل شؤون المحامين وذلك وفق توجيهات فعلية صادرة عن إدارة السّجن.