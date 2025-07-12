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لبنان

جريمة تهزّ بيت مري.. اليكم ما جرى ليلاً

Lebanon 24
12-07-2025 | 01:41
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هزت جريمة مساء أمس منطقة بيت مري، حيث قتل شخص قرب محطة كالتكس، بعدما اقدم مجهول داخل سيارته على اطلاق النار عليه ما ادى الى وفاته على الفور، بحسب ما افادت "اليازا".
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وفي حين فرّ سائق السيارة، حضرت القوى الامنية وعملت على فتح تحقيق بالجريمة، فيما لم تعرف الأسباب بعد.
 
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