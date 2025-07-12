جريمة تهزّ بيت مري.. اليكم ما جرى ليلاً

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هزت جريمة مساء أمس منطقة ، حيث قتل شخص قرب محطة كالتكس، بعدما اقدم مجهول داخل سيارته على اطلاق النار عليه ما ادى الى وفاته على الفور، بحسب ما افادت "اليازا".وفي حين فرّ سائق السيارة، حضرت القوى الامنية وعملت على فتح تحقيق بالجريمة، فيما لم تعرف الأسباب بعد.