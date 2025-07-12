خطرٌ كبير.. سيارات غير صالحة للسير في لبنان!

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يشهد مؤخرا حوادث قاتلة تسببت بحصد العديد من الأرواح حيث خطفت طرقات لبنان عددا كبيرا من القتلى والجرحى سواء أكانت جراء حوادث السيارات أو الدراجات النارية.ويتساءل اللبنانيون عن أسباب ارتفاع الحوادث في هذه الفترة، في هذا الإطار يُشير بعض المُطلعين على سوق السيارات إلى ان "من بين الأسباب قد يكون استيراد سيارات غير مُطابقة للمواصفات وغير صالحة للسير في السنوات الأخيرة".ولفت هؤلاء إلى ان "هذه السيارات التي تدخل السوق اللبناني تُشكل خطرا على السلامة العامة"، موضحين انه تم في السنوات الأخيرة الماضية استيراد سيارات تعرّضت لحوادت على صعيد هيكلها أو للتلحيم أو للتآكل ما يؤثّر على متانتها، أو استيراد أنصاف مركبات سواء مقدّماتها أو خلفيّاتها لإعادة جمعها عند دخولها إلى لبنان وبالتالي هذا الأمر قد يكون من بين مسببات ازدياد أرقام حوادث السير في الفترة الأخيرة.