كلاس: عودة الكيانية إلى تلفزيون الوطن ..!

اعتبر الوزير السابق ، ان "تعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون ، بعد ستة و عشربن عاماً من الإهمال و الفراغ ، هو إنجاز وطني على مستوى الاعلام الرسمي، وهو نقطة مضيئة في مسيرة و الحكومة ووزير الإعلام ، الذي نجح بإعادة الكيانية الاعلامية لتلفزيون لبنان عبر تعيين رئيس مجلس ادارة و مدير عام من اصحاب الإختصاص و اهل الخبرة و السيرة الاعلامية الراقية. كل التهاني لرئيسة و اعضاء مجلس الادارة . ومن فخر كلية الاعلام في ان تكون الرئيسة المديرة العامة الدكتورة أليسار الندّاف من اقطاب خريجات الكلية التي رفدت و العربي بإعلاميات و إعلاميين أقطاب يعتز بهم لبنان".

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