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لبنان

كلاس: عودة الكيانية إلى تلفزيون الوطن ..!

Lebanon 24
12-07-2025 | 02:19
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اعتبر الوزير السابق الدكتور جورج كلاس، ان "تعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان، بعد ستة و عشربن عاماً من الإهمال و الفراغ ، هو إنجاز وطني على مستوى الاعلام الرسمي، وهو نقطة مضيئة في مسيرة العهد و الحكومة ووزير الإعلام ، الذي نجح بإعادة الكيانية الاعلامية لتلفزيون لبنان عبر تعيين رئيس مجلس ادارة و مدير عام من اصحاب الإختصاص و اهل الخبرة و السيرة الاعلامية الراقية. كل التهاني لرئيسة و اعضاء مجلس الادارة . ومن فخر كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية ان تكون الرئيسة المديرة العامة الدكتورة أليسار الندّاف جعجع من اقطاب خريجات الكلية التي رفدت الإعلام اللبناني و العربي بإعلاميات و إعلاميين أقطاب يعتز بهم لبنان".
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