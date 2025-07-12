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لبنان

عمليات دهم للجيش في الزهراني.. وتوقيف سوريين

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:04
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نفذ الجيش عمليات دهم منذ ساعات صباح اليوم السبت في منطقة العاقبية الزهراني حيث تم توقيف السوريين الداخلين الى البلد خلسة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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