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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف منزلا غير مأهول في الخيام.. وسقوط شهيد

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:25
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلا غير مأهول في وطى الخيام في الأطراف الجنوبية لبلدة لخيام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وبعد الكشف على المنزل المُستهدف عثر على جثمان شهيد من التابعية السورية
 
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