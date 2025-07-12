مسيّرة إسرائيلية تستهدف منزلا غير مأهول في الخيام.. وسقوط شهيد

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استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلا غير مأهول في وطى في الأطراف الجنوبية لبلدة لخيام، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبعد الكشف على المنزل المُستهدف عثر على جثمان من التابعية .