اندلاع حريق أعشاب في أبي سمراء.. ومخاوف من امتداده إلى المباني السطنية

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شب حريق أعشاب قرب مفرق الشلفة ـ أبي سمراء حيث التهمت النيران مساحة واسعة من الأعشاب اليابسة، وسط مخاوف من امتدادها إلى المباني السكنية المجاورة، وفق ما افادت مندوبة " ".ولا تزال النيران تتمدد بسرعة بفعل الرياح، بانتظار وصول فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع تفاقمه.