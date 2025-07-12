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لبنان

اندلاع حريق أعشاب في أبي سمراء.. ومخاوف من امتداده إلى المباني السطنية

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:29
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شب حريق أعشاب قرب مفرق الشلفة ـ أبي سمراء طرابلس حيث التهمت النيران مساحة واسعة من الأعشاب اليابسة، وسط مخاوف من امتدادها إلى المباني السكنية المجاورة، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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ولا تزال النيران تتمدد بسرعة بفعل الرياح، بانتظار وصول فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع تفاقمه. 
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