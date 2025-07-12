نادي الصحافة يهنىء الزميلتين نداف وخداج

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صدر عن البيان الآتي: "يعبّر نادي الصحافة عن اعتزازه الكبير بإختيار إعلاميتين مميزتين من أعضائه لرئاسة وعضوية مجلس ادارة تلفزيون . إن نادي الصحافة يتقدم من الزميلة الدكتورة بأحر التهاني لتعيينها رئيسة لمجلس الادارة ومديرة عامة لتلفزيون لبنان هي التي تتمتع بكفايات علمية وثقافية عالية ولها إسهامات كثيرة كمستشارة في وفي المنظمات الدولية والفرنكوفونبة والتي عملت بصمت وإخلاص لرفع مستوى الإعلام الرسمي. كما يتقدم نادي الصحافة من أمينة سر النادي الزميلة بأحر التهاني لتعيينها عضواً في مجلس ادارة التلفزيون تتويجاً لمسيرة مهنية طويلة في أكثر من وسيلة إذاعية وتلفزيونية ومكتوبة أبرزها تقديمها برنامج "حوار " السياسي والاقتصادي من اذاعة "لبنان الحر" على مدى ١٣ عاماً، وبرنامج "سيدة الإنتاج" على قناة "مريم تي في" اضافة إلى برنامج حواري عبر صحيفة "الأنباء" إلى أن أصبحت ناشرة ورئيسة تحرير موقع " وطن" منذ آب ٢٠٢٢".وتابع: "إن نادي الصحافة الذي يحيّي مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية وأقر الأسماء التي تم اختيارها وفق الآلية، يأمل أن يشكل انتظام العمل في مجلس الادارة انطلاقة جديدة لتلفزيون لبنان الذي أنهكته السياسات في السنوات الأخيرة، وعبوراً من مرحلة الانحدار إلى مرحلة النهوض، فتعود الشاشة الصغيرة الرائدة التي تابعتها أجيال كثيرة لتلعب دورها الطليعي بين الشاشات المحلية. وكلنا ثقة أن الزميلتين إليسار النداف وريما خداج تمتلكان من الخبرة والكفاءة ما يمكّنهما من التأسيس لنهج جديد في تلفزيون لبنان ولتأكيد دور المرأة الحيوي والهام في الشأن العام".