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لبنان

بسبب السرعة الزائدة.. فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بعدد من السيارات في برمانا (صور)

Lebanon 24
12-07-2025 | 04:35
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وقع حادث سير مروع في برمانا صباح اليوم السبت، حيث فقدت امرأة السيطرة على سيارتها الرباعية الدفع بسبب السرعة الزائدة ما أدى إلى انحرافها والاصطدام بعدد من السيارات المتوقفة الى جانب الطريق، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، الا انه لم تُسجل أي إصابات بشرية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
 
 
 
 
 
 

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