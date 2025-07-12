بسبب السرعة الزائدة.. فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بعدد من السيارات في برمانا (صور)

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وقع حادث سير مروع في السبت، حيث فقدت امرأة السيطرة على سيارتها الرباعية الدفع بسبب السرعة الزائدة ما أدى إلى انحرافها والاصطدام بعدد من السيارات المتوقفة الى جانب الطريق، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، الا انه لم تُسجل أي إصابات بشرية، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.