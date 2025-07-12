صورة تجمع أورتاغوس وبرّاك.. الإطلالة "زهرية اللون"!

نشرت الموفدة الأميركية السابقة إلى ، صورة لها عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، تجمعها بالمُوفد الأميركي إلى لبنان توم برّاك.

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وظهرت أورتاغوس وهي ترتدي ثوباً زهري اللون، فيما بدا برّاك إلى جانبها، وقد أرفقت الصورة بتعليقٍ جاء فيه: "قد نبدو وكأننا في لكننا نستولي على اليوم".