الشيخ عبدالله: نُطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية

Advertisement

شدّد مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن "ضرورة اضطلاع بمسؤولياته تجاه ، من خلال تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701، بما يُسهم في وقف الانتهاكات المتكرّرة، ومواكبة جهود إعادة الإعمار وعودة إلى قراهم".كلام عبدالله جاء خلال استقباله عدداً من الوفود الروحية والأهلية الإفتاء الجعفري في مدينة صور، في حضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ وممثل اتحاد الجمعيات الاهلية والاندية الرياضية في صور خليل الاشقر، القيادي في حركة "امل" عادل عون ، وتناول اللقاء التطورات الميدانية الأخيرة، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار وعودة النازحين، ودور الدولة في مواكبة حاجات المناطق المتضررة.ودعا إلى "التحلّي بالحكمة والوعي في مقاربة العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)"، مشدداً على أنّ "التنسيق الإيجابي والبنّاء مع هذه القوات، بما يحفظ سيادة لبنان ويخدم مصلحة المواطنين، هو السبيل الأمثل لحماية الجنوب وتعزيز الاستقرار، بعيدًا عن أي إساءة لقوات اليونيفيل التي تقوم بدور مهم في هذه المرحلة الدقيقة".واعتبر أن "الجنوب اللبناني جزء لا يتجزأ من لبنان ، الذي كان ولا يزال خط الدفاع الأول عن لبنان، دُفع مجددًا إلى واجهة المواجهة مع العدو الصهيوني، وتحمّل كلفة العدوان من دمار وتهجير ومعاناة إنسانية تستوجب استنفاراً وطنياً شاملاً"، داعياً الحكومة إلى "تحمّل كامل مسؤولياتها، والبدء فورًا بخطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتأمين العودة الكريمة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم".وأشار إلى أنّ "ما أصاب الجنوب من تدمير منهجي للبنى التحتية والمنازل والمرافق العامة، يجب أن يُواجَه بخطة إنقاذ حقيقية، تتجاوز الحسابات الضيقة، وتعيد لهذا الوطن توازنه الإنمائي"، مشدداً على أن "الجنوب ليس منطقة حدودية مهمّشة، بل هو قلب الوطن النابض، ومدخله إلى الكرامة والسيادة".وختم المفتي عبدالله ب"التشديد على أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع الأهلي والدولي في عملية النهوض"، داعياً إلى "وقفة ضمير وطنية ومسؤولية أخلاقية تجاه أهل الجنوب، الذين قدّموا الكثير من دمائهم وصبرهم وصمودهم، وينتظرون اليوم الحد الأدنى من الوفاء والتقدير".ووضعه الاشقر باجواء نشاطات الاتحاد .