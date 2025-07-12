وفاة الشاب محمود... تعرّض لحادث سير مروّع

توفي الشاب متأثراً بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها، بعد إصطدام دراجته الناريّة بسيارة رباعية الدفع على طريق حرار - .

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أما الشاب الذي كان برفقة ، فلا يزال يتلقى العلاج في المستشفى.