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لبنان

وفاة الشاب محمود... تعرّض لحادث سير مروّع

Lebanon 24
12-07-2025 | 05:19
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توفي الشاب محمود رمضان متأثراً بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها، بعد إصطدام دراجته الناريّة بسيارة رباعية الدفع على طريق حرار - عكار.
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أما الشاب سعد طالب الذي كان برفقة رمضان، فلا يزال يتلقى العلاج في المستشفى.
 
 
 
 
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