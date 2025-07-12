توم برّاك: لبنان "سيعود إلى بلاد الشام" في هذه الحالة

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حذّر المبعوث الأميركي توم برّاك من أن يواجه خطر الوقوع تحت سيطرة قوى إقليمية ما لم تتحرك لمعالجة مسألة أسلحة .وقال برّاك، في تصريح لصحيفة "ذا ناشيونال"، إن على لبنان أن يجد حلاً لهذه القضية، وإلا فإنه قد يواجه تهديداً وجودياً.وأضاف: "لديكم من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن بدأت تظهر بقوة وسرعة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود ليصبح بلاد من جديد"، مستخدماً الاسم التاريخي لمنطقة سوريا الكبرى.وتابع: "السوريون يقولون إن لبنان هو منتجعنا البحري. لذلك علينا أن نتحرك. وأنا أعلم تماماً مدى إحباط الشعب اللبناني. وهذا الأمر يُحبطني أيضاً".