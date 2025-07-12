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لبنان

توم برّاك: لبنان "سيعود إلى بلاد الشام" في هذه الحالة

Lebanon 24
12-07-2025 | 05:21
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حذّر المبعوث الأميركي توم برّاك من أن لبنان يواجه خطر الوقوع تحت سيطرة قوى إقليمية ما لم تتحرك بيروت لمعالجة مسألة أسلحة حزب الله.
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وقال برّاك، في تصريح لصحيفة "ذا ناشيونال"، إن على لبنان أن يجد حلاً لهذه القضية، وإلا فإنه قد يواجه تهديداً وجودياً.

وأضاف: "لديكم إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن بدأت سوريا تظهر بقوة وسرعة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود ليصبح بلاد الشام من جديد"، مستخدماً الاسم التاريخي لمنطقة سوريا الكبرى.

وتابع: "السوريون يقولون إن لبنان هو منتجعنا البحري. لذلك علينا أن نتحرك. وأنا أعلم تماماً مدى إحباط الشعب اللبناني. وهذا الأمر يُحبطني أيضاً".
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