عن الإمتحانات الرسمية... ماذا قالت وزيرة التربيّة؟

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تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الرسمية في ثانوية عدنان النموذجية المختلطة في ابي سمراء - . وجالت على الصفوف واطلعت على سير الامتحانات كما استمعت الى الطلاب والى المشرفين على المراقبة التربوية .وتحدثت كرامي عقب الجوله قائلة: "اود ان اشكر كل القيمين على هذه الامتحانات من الفريق الذي يتابع من وزارة التربية والذي يسهر على مدار الساعة وقام بوضع الأسئله ووزعها واوصلوها الى المراكز الى الزملاء هنا في كل المراكز، اشكرهم على الجهد الذي بذل ليتوفر كل هذا الانتظام في المراكز .الطلاب مرتاحون وهذا كان الهم الاول ان ادخل الى الصفوف فأرى انهم مرتاحون وليس هناك من توتر كما انهم على قدر كبير من التركيز. ولدى سؤالي عن مسار الامتحانات للطلاب كانت الاجوبة إيجابية كما سجلت الابتسامات التي ارتسمت على وجوه الطلاب".أضافت: "انا سعيدة جدا انطلاقا مما ذكرت واشعر ان فريق العمل الذي اوصلنا الى هنا وكل الأساتذة الذين اوصلوا الطلاب الى هذه المرحلة رغم كل الظروف الصعبة هذا انتصار وفخر لنا كبلد يفتخر بابنائه وقطاع التربية ويستعد بالتالي احسن استعداد للمستقبل".وعن شكاوى الطلاب من طرح بعض الأسئلة قالت: "بما انني من هذا القطاع اعرف تماما وانا اعمل كمعلمة منذ 30 عاما لم اتمكن من ان ارضي كافة الطلاب بالأسئلة ولكن اقول ان الأسئلة وضعت من قبل الاخصائيين واجريت الكثير من الدراسات لنعرف اين اصبح معظم الطلاب ولسنا متفاجئين انه بالنسبة لبعض الطلاب لم تأت الأسئلة كما هو متوقع بالنسبة لهم، ولكن تلقيت من جهتي الكثير من الرسائل كما كان قد سجل احتجاج في السابق على الاختياري، الآن يقولون ان الامتحانات عادلة. من هنا انا مطمئنة الى ان ما قمنا به وضمن الظروف القاسية وهي قاسية على الاستاذ وعلى المدرسة وعلى كل القطاع، قمنا بأفضل ما عندنا لنصل الى هذه النقطة ".وردا على سؤال عما سيصار اليه في التصحيح قالت: "كما حصل تماما مع الأسئلة نحن بصدد عملية علمية منهجية و برنامج تصحيح يتم وضعه بناء على الكفايات التي نتأكد من خلالها ان الطلاب قد اكتسبوها ستكون منتظمة وتخرج بنتائج نفتخر بها ونثق بها".وعما اذا كانت تتوقع نسبة نجاح معينة أجابت: "نحن عندما نضع الامتحانات نضعها لينجح كل طالب اتم الاستعداد لهذه المرحلة اذا ان كل طالب مستعد ويستوفي الشروط سينجح لا انظر الى ان طالب او الطلاب الذين سينجحون هم جزء او كل الطلاب ، طبعا الظروف اخذت بعين الاعتبار في كل معطى ونقطة اخذت في اختصار المقرر ، ونحن الان نختبر هذا الجيل ب 60% من المنهاج بمعنى ان الاجيال السابقة درست اكثر ب 40% اذا من المؤكد انه جرت مراعاة الظروف وفي الوقت عينه لا يمكننا ان نبالغ بالمراعاة ونخسر قيمه الشهادة".