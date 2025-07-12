قال عضو في " " الوزير السابق ، اليوم السبت، إنه لا علاقة لسلاح بمسألة "حصرية السلاح" التي تشمل الأمن الداخلي، مشيراً إلى أنَّ سلاح المقاومة يندرج ضمن إطار الدفاع عن ، فيما البحث بشأنه يتم على طاولة الحوار مع رئيس الجمهورية من خلال الإستراتيجية الدفاعية".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"OTV"، قال قماطي: "لا تزال رؤية تفيد بأن مسألة السلاح تحل على طاولة الحوار عبر الاستراتيجية الدفاعية، وأميركا لم تُقدم حتى اليوم أي شيء داعم للعهد وللرئيس عون يسهل مهمته".