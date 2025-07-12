بلدية زغرتا- إهدن تُطلق آلية جديدة لجمع النفايات وتدعو للالتزام بالمواعيد

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أعلنت بلدية زغرتا- ، في بيان، "اعتماد آلية جديدة لجمع النفايات المنزلية والتجارية، حرصا على النظافة العامة والصحة والسلامة".وأوضحت البلدية أنه يسمح للمصطافين بوضع نفاياتهم المنزلية، داخل أكياس مقفلة بإحكام، أمام منازلهم بين الساعة السادسة والعاشرة صباحا، فيما يسمح للمطاعم بوضع نفاياتها بين الواحدة فجرا والعاشرة صباحا، لتقوم آليات البلدية بعدها بجمعها ورفعها.وحذرت من وضع النفايات خارج هذه الأوقات، مؤكدة أن "هذه الخطة مرحلية وتهدف إلى تحسين مستوى النظافة العامة". كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، ووضع النفايات بطريقة نظيفة ومحكمة الإقفال، حفاظا على المنظر العام والصحة والسلامة في آن معا.وكانت البلدية عملت أخيرا على رفع عبوات النفايات الحديدية من الأحياء والطرقات كافة، منعا لتراكم النفايات واستخدامها بطريقة عشوائية.