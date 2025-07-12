العلامة عبدالله: لبنان بوحدته ينعم بالامن والاستقرار

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أُقيم مجلس عزاء الإمام الحسين، في دارة في بلدة قانا، في أجواء شهر محرم، في حضور مفتي صور وجبل عامل القاضي ، النائب ، المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في إقليم وعضو قيادة الإقليم ، لفيف من رجال دين، وشخصيات سياسية، وإجتماعية وبلدية واختيارية وحشد من الأهالي .تخلّل المجلس كلمة للشيخ حسن عبد الله، استعرض فيها معاني الشهادة والتضحية التي تجسّدت في كربلاء، مؤكدًا أن "الإمام الحسين سيبقى رمزًا للحق والكرامة لكل الأحرار في العالم"، وقال: "نحن تعلمنا من مدرسة الحسين ونعلّم أبناءنا من مدرسة الحسين، وطالما أن هذه المدرسة تخرّج أجيالاً فإن هذا الوطن سينعم بالأمان لا محال، وطالما أن هذه المدارس الحسينية الواعية تبث الوعي والرشد، فنحن في أمان، فلا تخرجوا من مجالس الحسين لأننا دونها نخرج من مساحة الامان".