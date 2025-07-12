Advertisement

لبنان

العلامة عبدالله: لبنان بوحدته ينعم بالامن والاستقرار

Lebanon 24
12-07-2025 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1390283-638879217953689447.png
Doc-P-1390283-638879217953689447.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُقيم مجلس عزاء الإمام الحسين، في دارة علي فوزي حيدر في بلدة قانا، في أجواء شهر محرم، في حضور مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، النائب علي خريس، المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل علي إسماعيل وعضو قيادة الإقليم علوان شرف الدين، لفيف من رجال دين، وشخصيات سياسية، وإجتماعية وبلدية واختيارية وحشد من الأهالي .
Advertisement

تخلّل المجلس كلمة للشيخ حسن عبد الله، استعرض فيها معاني الشهادة والتضحية التي تجسّدت في كربلاء، مؤكدًا أن "الإمام الحسين سيبقى رمزًا للحق والكرامة لكل الأحرار في العالم"، وقال: "نحن تعلمنا من مدرسة الحسين ونعلّم أبناءنا من مدرسة الحسين، وطالما أن هذه المدرسة تخرّج أجيالاً فإن هذا الوطن الغالي لبنان سينعم بالأمان لا محال، وطالما أن هذه المدارس الحسينية الواعية تبث الوعي والرشد، فنحن في أمان، فلا تخرجوا من مجالس الحسين لأننا دونها نخرج من مساحة الامان".
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: نريد توافر الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا لينعم بالاستقرار
lebanon 24
12/07/2025 19:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس القبرصي: موقفنا واضح ونحن ندعم إستقرار ووحدة وسيادة أراضي لبنان
lebanon 24
12/07/2025 19:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله استقبل خلف: لبنان أمام منعطف خطير والحل بالحوار الوطني الشامل
lebanon 24
12/07/2025 19:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة الخطيب :هناك علامات استفهام كثيرة حول أداء الحكومة
lebanon 24
12/07/2025 19:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2025-07-12
12:00 | 2025-07-12
12:00 | 2025-07-12
11:30 | 2025-07-12
11:24 | 2025-07-12
11:20 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24