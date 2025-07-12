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لبنان

جمعية الانتشار للروم الملكيّين الكاثوليك تهنىء الهيئة الادارية الجديدة لجمعية الآباء البوليسيّين

Lebanon 24
12-07-2025 | 05:58
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هنأ رئيس جمعية الانتشار للروم الملكيّين الكاثوليك البروفسور يوسف بخاش جمعية الآباء البوليسيّين لانتخابها هيئة ادارية جديدة وبشكل خاص الأرشمندريت مروان سيدي لانتخابه رئيسًا عامًا للجمعية لولاية ثانية والآباء المدبرين نقولا بسترس وكارلوس الحداد وجورج ياغي ونعيم كورية.
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وتمنى "التوفيق والنجاح للهيئة الجديدة والمزيد من التعاون مع جمعية الانتشار الرومي الملكي الكاثوليكي".
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