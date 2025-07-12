جمعية الانتشار للروم الملكيّين الكاثوليك تهنىء الهيئة الادارية الجديدة لجمعية الآباء البوليسيّين

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هنأ رئيس جمعية الانتشار للروم الملكيّين البروفسور جمعية الآباء البوليسيّين لانتخابها هيئة ادارية جديدة وبشكل خاص الأرشمندريت لانتخابه رئيسًا عامًا للجمعية لولاية ثانية والآباء المدبرين وكارلوس الحداد وجورج ياغي ونعيم كورية.وتمنى "التوفيق والنجاح للهيئة الجديدة والمزيد من التعاون مع جمعية الانتشار الملكي الكاثوليكي".