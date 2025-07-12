جبران افتتج مشروع تمديد خطوط ضخ وتوزيع المياه في قرطبا والشربين – جبيل

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افتتح لمؤسسة مياه وجبل المهندس جان مشروع تمديد خطوط ضخ وتوزيع المياه في منطقة قرطبا والشربين في قضاء جبيل، خلال جولة في البلدة استهلت بلقاء في مبنى بلدية قرطبا شارك فيه القنصل جوزف مرتينوس، القاضي في مجلس شورى الدولة كوبرت عطية، مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس، مدير عام مستشفى قرطبا الحكومي الدكتور عباد السخن، رئيس دير مار سركيس وباخوس الاب شربل بيروتي، رئيس البلدية فادي مرتينوس والاعضاء رؤساء بلديات ومخاتير، المحامي فادي صقر وفاعليات .مرتينوسواعتبر رئيس البلدية فادي مرتينوس في كلمته أن "هذه المناسبة علامة مضيئة في مسيرة قرطبا الانمائية مع انطلاق مشروع امتداد شبكة المياه في منطقة حصيّا - الشربينة الذي يأتي استجابة لحاجة ملحة وضمن رؤية متكاملة لتحسين واقع الخدمات في بلدتنا". وقال: "ان هذا المشروع ما كان ليرى النور لولا التعاون المثمر مع مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان".ووجه الشكر للمهندس جبران والفريق الفني والإداري في المؤسسة ولشركة "كونتر اكتينغ" المنفذة للمشروع. وقال: "ولأن المشروع لا يبنى فقط على التمويل بل على الشراكة مع اهل الارض، نتوجه بالشكر إلى زياد كرم والدكتور صخر سالم لتقديمهما الارض والتسهيلات الضرورية لبناء الخزان في موقف يعبر عن روح الانتماء والعطاء التي تميز قرطبا وأهلها. نتابع تحسن الخط القديم في حارة التحتا المتصل بالمحطة القديمة لاعادة ضخ المياه في قلب قرطبا تأكيدا لحرصنا على شمول كافة الأحياء بالخدمة".وختم: "هذا المشروع ليس نهاية الطريق بل محطة على طريق اطول نريده مليئاً بالإنجازات ومبنياً على التعاون والثقة بين البلدية والمؤسسات الرسمية والخاصة".جبرانواشار جبران في كلمته إلى ان "قضاء جبيل أمثولة في التعايش وعربون السلام يستحق الكثير من الوفاء والعطاء المجاني والكثير من المشاريع الانمائية على الاصعدة كافة". وقال: "من على شاطئ مدينته انطلق الحرف، ومن جرده مقلع الرجال ، وكيف لا ، أن تكون مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان هي السبّاقة رغم الظروف الصعبة والإمكانيات الضئيلة أن تطلق مشاريع انمائية مائية على كامل مساحة ، ونحن اليوم نطلق مشروع قرطبا مزرعة الصياد على أن نستكمله في إعادة مياه أفقا الى محطة التوزيع في قرطبا الجديدة. قرطبا العزيزة جارة العاقورة واللقلوق هي تاج على قمة الجرد الجنوبي لقضاء جبيل وتستحق الكثير من العناية والإنماء من قبل وكانت أول هدية لها ولنا جميعا في هذا أن يكون الحاكم لمصرف لبنان منها، ألا وعنيت به الأستاذ كريم سعيد وفّقه الله على مهمته الصعبة، ولكن لا شيء مستحيل على من هو صاحب قرار ومشبّع من هواء جرد بلاد جبيل".أضاف: "وإذا أردنا أن نذكر الإنجازات السريعة لقضاء جبيل، هل هناك مكان أفضل من أن نقف هنا من أعلى قمّة في القضاء لنرى ونبدأ بجولة مختصرة على مشاريع المؤسسة ،بدء" من محطة وخزان نهر ، وبئر المضيق وصولا الى البربارة باستخدام العدادات الذكية على طول الساحل في القضاء ، الى محطة المياه في قرطبون والتي تخدم قرطبون مستيتا وبلاط الى محطة المياه في غلبون التي تخدم ثماني قرى ، الى لحفد حيث أنجز كامل المشروع محطة مياه وخزان وشبكة الى المخاضة، وحتى لا أطيل الشرح سأعطي فكرة سريعة عن المشاريع التي ابتدأت والمشاريع الآتية في الوقت القريب، انشاءلله ، مشروع عبيدات – هابيل ، مشروع مشمش ، جاج ، ترتج – غرزوز، واليوم نعمل في المجدل وقرطبا والشربينة مزرعة الصياد، أيضا" عنّايا، راس أسطا، لاسا ، حجولا... وغيرها وغيرها من مشاريع واستحداث لمصادر مياه جديدة ، حتى يكون للقضاء اكتفاء ذاتي من المياه بعد الحرمان المزمن وانشاءلله فإن والمياه، تعمل على استكمال مشروع سد جنّة، ليصبح قضاء جبيل مكتفيا" لمياه الشفة والري معا".وتابع: "أنا اليوم هنا لاستعرض الإنجازات التي نريد الكثير منها، ومن المعيب أن نمنّن الناس بإعطاء حقوقهم البسيطة، أنا هنا لأؤكّد للذين ينتظرون ويتساءلون بعد، ماذا فعلت المؤسسة وماذا فعل مديرها، أن ينتظروا أكثر لربما غباشة الحقد السياسي تنكشح عن عيونهم، مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بكل مدرائها وأجهزتها لم تعمل أبداً إلّا للخير العام، ولكل الناس دون تمييز طائفي أو سياسي، وإذا كانت تهمة العمل الإنمائي لغايات سياسية عند البعض، فليكن الإنماء طريق للوصول الى خدمة الشأن العام ، ومهما كتبت الصحافة الصفراء".وقال: "نحن في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نعمل دون التوقف عند التفاصيل الصغيرة فمن يضع يده على المحراث لا يلتفت الى الوراء، آملين بكل صدق وجدية لإنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع مع افضل المتعهدين ، وهنا أخص بالشكر شركة الحاج، كما أشكر خصيصا المهندس ماهر شرفان على مصداقيته وضيافته لنا اليوم، وأشكر الإستشاري مكتب قرداحي، ومهندسي المؤسسة رمزي صليبا ، انطوان الزغبي ، عماد فاضل وفادي السبعلي على الإلتزام والنجاح" .وختم: "المؤسسات في لبنان اليوم بحاجة الى إعادة هيكلة وجدية في التعاطي وضخ دم جديد من شباب مثقّفين طامحين للنجاح وهناك الكثير منهم .علينا أن نتصالح مع ذاتنا لقبول الآخر للإنطلاق من جديد في وطن يعاني الإنقسامات، لأن لبنان لا يموت ما دامت قمم جباله تعانق الله".بعد ذلك طرح عدد من الحاضرين اسئلة طمأن جبران في رده إلى أن "المشاريع ستنفذ بشفافية".وتوجه الجميع إلى قص شريط الافتتاح ولبوا دعوة المهندس المقاول ماهر شرهان إلى غداء.