بري تابع مع زواره تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر وعضوية كلٍّ من الرئيسين السابقين أمين الجميّل وفؤاد ونائب رئيس الحكومة طارق متري حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية .وعرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا قضائية خلال إستقباله وزير العدل عادل .وبعد الظهر، استقبل بري العلامة السيد مع وفد من عائلة العلامة الراحل السيد محمد حسين شكره على التعزية بوفاة حرم العلامة الراحل السيدة نجاة .والزيارة كانت مناسبة تم خلالها البحث بتطورات الاوضاع العامة وشؤوناً وطنية.