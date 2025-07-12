Advertisement

لبنان

بري تابع مع زواره تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية

Lebanon 24
12-07-2025 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1390308-638879267119253491.jpg
Doc-P-1390308-638879267119253491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر وعضوية كلٍّ من الرئيسين السابقين أمين الجميّل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية .
Advertisement

وعرض بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا قضائية خلال إستقباله  وزير العدل عادل نصار .

 وبعد الظهر، استقبل بري العلامة السيد علي فضل الله مع وفد من عائلة العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله شكره على التعزية بوفاة حرم العلامة الراحل السيدة نجاة نور الدين

والزيارة كانت مناسبة تم خلالها البحث بتطورات الاوضاع العامة وشؤوناً وطنية.
مواضيع ذات صلة
بري بحث مع الفرزلي والعريضي في المستجدات السياسية
lebanon 24
12/07/2025 19:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تابع الاوضاع خلال استقباله وزير المالية ورئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي
lebanon 24
12/07/2025 19:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية بحث مع الرئيس بري الملفات الإنمائية والتطورات السياسية الراهنة
lebanon 24
12/07/2025 19:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع بحث مع زواره في قضايا عامة وتابع ملف ضبط الحدود مع سوريا
lebanon 24
12/07/2025 19:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2025-07-12
12:00 | 2025-07-12
12:00 | 2025-07-12
11:30 | 2025-07-12
11:24 | 2025-07-12
11:20 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24