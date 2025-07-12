Advertisement

لبنان

إنخفاض ملموس في الحرارة ورياح ناشطة... هكذا سيُصبح الطقس بدءاً من يوم غدّ

Lebanon 24
12-07-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1390310-638879269129944650.jpg
Doc-P-1390310-638879269129944650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل مع تراجع نسبة الرطوبة حيث يخف الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطرعلى الساحل والجبال وحار نسبيا في الداخل مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31،  وزحلة بين 18 و34 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
السبت:
 
قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال .
 
 
الأحد:
 
قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل مع تراجع نسبة الرطوبة حيث يخف الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد.
 
 
الإثنين:
 
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل وفوق الجبال كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد لذا نحذر من خطر تشكل التيارات المائية وارتفع موج البحر.
 
 
الثلاثاء:
 
غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها على الجبال وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل حيث تلامس معدلاتها الموسمية كما بتبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب على المرتفعات.
 
 
-الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و80%.

- حال البحر: مائج أحيانا.            حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1009 HPA      أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,37     ساعة غروب الشمس: 05,19
مواضيع ذات صلة
الحرارة ستنخفض... إليكم كيف سيُصبح الطقس يوم غدّ
lebanon 24
12/07/2025 19:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل حال الطقس
lebanon 24
12/07/2025 19:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ.. هكذا سيصبح الطقس بدءاً من الأربعاء
lebanon 24
12/07/2025 19:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإرتفاع في الحرارة... إليكم كيف سيصبح الطقس بدءا من الغد
lebanon 24
12/07/2025 19:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2025-07-12
12:00 | 2025-07-12
12:00 | 2025-07-12
11:30 | 2025-07-12
11:24 | 2025-07-12
11:20 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24