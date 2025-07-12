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لبنان

في بحر طبرجا... إنتشال جثة رجل

Lebanon 24
12-07-2025 | 07:22
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إنتشلت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع جثة رجل مجهول الهوية، في العقد الخامس من العمر، يرتدي "شورت" لونه "بيج" قبالة مرفأ الأكوامارينا في طبرجا.
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