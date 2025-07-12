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لبنان

تفجير للجيش في سهل القليعة

Lebanon 24
12-07-2025 | 08:17
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سُمِعَ قبل قليل، صوت إنفجارين قويين في جنوب لبنان.
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وتبيّن أنّ الجيش فجّر ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في سهل القليعة.
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