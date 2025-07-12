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لبنان

وزير العدل: للإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء

Lebanon 24
12-07-2025 | 08:25
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التقى وزير العدل عادل نصار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وجرى بحث في عدد من الملفات الوطنية الأساسية.
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وشدد نصار خلال اللقاء على أهمية الإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء لما له من "دور محوري في ترسيخ العدالة وتعزيز حكم القانون". كما جدد موقفه من مسألة السلاح، مؤكداً على "ضرورة حصره بيد الدولة دون سواها ورفض ربط موضوع تسليم السلاح بشروط داخبية أو خارجية".
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