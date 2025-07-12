وزير العدل: للإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء

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التقى وزير العدل في ، وجرى بحث في عدد من الملفات الوطنية الأساسية.وشدد خلال اللقاء على أهمية الإسراع في إقرار قانون استقلالية لما له من "دور محوري في ترسيخ العدالة وتعزيز حكم القانون". كما جدد موقفه من مسألة السلاح، مؤكداً على "ضرورة حصره بيد الدولة دون سواها ورفض ربط موضوع تسليم السلاح بشروط داخبية أو خارجية".