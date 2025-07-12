الفوعاني: لا أحد مخول رسميًا التحدث باسم "هيئة التواصل الالكتروني"

أوضح رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" في بيان، أنه "لا يوجد أي شخص مخوّل رسميًا التحدث باسم *هيئة التواصل الإلكتروني* في حركة أمل على هذه المنصة. وأنّ الحسابات الموجودة هُناك تعبّر فقط عن آراء أصحابها من ناشطين ومؤيّدين، ولا تُعد تمثيلًا رسميًا للحركة وهيئاتها".

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