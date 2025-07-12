جنبلاط التقى وفدا من المجلس المذهبي

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التقى رئيس النائب تيمور ضمن استقبالات السبت الاسبوعية في قصر المختارة، وفد اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي برئاسة المحامية غادة جنبلاط، لتقديم دعوة للعشاء السنوي الذي تقيمه اللجنة في 30 الجاري، ولاطلاعه على المشاريع والبرامج التي تنفذها اللجنة، بتوجيهات من شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى.وعرض جنبلاط مع وفود بلدية واختيارية قضايا انمائية وخدماتية ومطلبية وحاجات القرى العامة، لا سيما من: اتحاد بلديات اقليم الخروب برئاسة المهندس ماجد ترو، المجلسين البلدي والاختياري في راشيا تقدمه بلديات "جبل الشيخ" نظام مهنا ورئيس البلدية رشراش ناجي، المجلسين البلدي والاختياري في عين عطا برئاسة رئيس البلدية اكرم فرج، وضم مشايخ وفاعليات ومنفّذ الحزب السوري القومي الاجتماعي في قضاء راشيا خالد ريدان، المجلسين البلدي والاختياري في (اقليم الخروب) برئاسة المهندس ماجد ترو، المجلس البلدي في شويا برئاسة الشيخ فيصل ابو سيف، المجلس البلدي في بكّيفا برئاسة هشام غزالة، المجلس البلدي في بتلون برئاسة وليد فرحان سرحال، المجلسين البلدي والاختياري في السمقانية برئاسة العميد المتقاعد حسان هرموش، المجلسين البلدي والاختياري في بمهريه برئاسة جوزيف ملكون والمجلس الاختياري في شوريت برئاسة يوسف ابو عيسى.وقصد المختارة وفد من وادي دير القمر، شكر باسمه كل من، المختار سيمون والمختار السابق ديب الحصروتي النائب المساعدات وتلبية الاحتياجات للبلدة، والتقى مجموعة كبيرة من "جمعية كشافة الاستقلال" مع "جمعية الكشاف التقدمي"، في اطار نشاط مشترك بينهما، بعنوان "التبادل الثقافي".واستمع جنبلاط إلى مطالب زوّاره الوفود ايضا، من عرب خلدة برئاسة الشيخ ضاهر (ابو زيدان)، لمتابعة بعض الملفات ومنها المتصلة بمصالحات في المنطقة، من عائلة ابو حيدر في طليا - ، من "لجنة متابعة ضم خدمات الموظفين السابقين في تعاونية موظفي الدولة" لعرض المطالب، من بلدة معصريتي، من بلدة جباع الشوف ومن عائلة الداهوك في بعقلين.كذلك التقى، وفدا من "جمعية الارتباط البيئي الاجتماعي" برئاسة سامر خوند، لطلب رعاية حفل إطلاق الجمعية في الاول من اب المقبل في قاعة بلدة دميت الشوف، وتلقى دعوة من "جمعية هدوء للدعم النفسي والاجتماعي"، للمشاركة في افتتاح مهرجانها الصيفي 18 الجاري في المدينة الكشفية في عين زحلتا، كما اطّلع من ادارة "نادي شعلة الكمال الرياضي" في بعقلين على انشطة النادي، وقدّم الفائز حمزة يونس في GYM HIT كأس البطولة للنائب جنبلاط عربون شكر وتقدير له، كما طلب د. اديب خطار رعاية حفل توقيع كتابه الجديد.وتلقى جنبلاط سلسلة من المراجعات، بحضور النواب: أكرم شهيب، بلال عبد الله، وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ والنائب السابق علاء ترو.