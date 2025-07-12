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لبنان

رئيس بلدية طرابلس وضع حجر الأساس لأول مركز متخصص بعلاج الإدمان في المدينة

Lebanon 24
12-07-2025 | 09:09
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رعى رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، وضع حجر الأساس لأول مركز متخصص لعلاج الإدمان وآفة المخدرات في منطقة زيتون أبي سمراء، وذلك بدعوة من جمعية "الشباب اللبناني للتنمية" والهيئة العربية لمكافحة المخدرات.، في حضور عدد من الشخصيات الرسمية والدينية، أبرزهم: ممثل مفتي طرابلس والشمال الدكتور أحمد الأمين، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي – رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الشمال النقيب خضر كنجو، رئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات الدكتور محمد عثمان، ممثل رئيس بلدية البداوي الدكتور محمد سلطان، المهندس المشرف فادي عبيد، شركة "نشوقي" المنفّذة للمشروع، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والمهتمين.
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بعد مراسم وضع حجر الأساس، ألقى عدد من المشاركين كلمات أكّدوا فيها أهمية هذا المشروع:

وافتتح عثمان الكلمات حيث استعرض المراحل التنفيذية للمشروع وأهمية إنشائه في هذا التوقيت، في ظل التحديات التي تواجه الشباب والمجتمع.

من جهته، أكّد كريمة أن "المشروع يشكّل خطوة أساسية في مواجهة ظاهرة الإدمان، من خلال توفير بيئة متخصصة وآمنة لإعادة تأهيل المدمنين"، مضيفا "نحن في بلدية طرابلس نضع اليوم حجر الأساس لهذا المركز المتخصص لحماية شبابنا ومجتمعنا من آفة تفتك بعائلاتنا، ونجدد التزامنا بالعمل مع الجمعيات والجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة ووضع برامج توعوية فعالة تخدم المدينة وأهلها".

أما ممثل المفتي، فأكد أن "هذه المبادرة تُعد لبنة أساسية في إصلاح المجتمع"، مشدداً على "ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع"، وداعياً إلى "تضافر الجهود بين البلديات والأجهزة الأمنية ووزارة التربية لإنجاح برامج التوعية والعلاج".
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