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لبنان

مدفعيّة الجيش عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة

Lebanon 24
12-07-2025 | 09:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن رصد إنتشار مدفعية الجيش في محيط بلدة القبش والجوار، عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة.
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