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لبنان

انتخاب الأب انطوان رزق رئيسا عاما للرهبانية المخلصية

Lebanon 24
12-07-2025 | 09:36
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إنعقد المجمع العام الإنتخابيّ الحادي والتسعون للرهبانية المخلصيّة في دير المخلّص، وفي ختامه تمّ انتخاب الهيئة القانونيّة الجديدة، المكوّنة من: الرئيس العام الأرشمندريت أنطوان رزق، المدبّر الأوّل الأب جورج عبود، المدبّر الثاني الأب يوسف نصر، المدبّر الثالث الأب أغابيوس أبو سعدى، المدبّر الرابع الأب جيلبير وردي.
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تُقبل التهاني يوم غد الاحد من الساعة ١١.٣٠ الى الواحدة، ومن الساعة ٤ بعد الظهر الى الثامنة مساءً، ويوم الإثنين المقبل في 14 الحالي من الساعة ١٠ الى الواحدة، ومن الساعة ٤ بعد الظهر الى الثامنة مساءً.
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