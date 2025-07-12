انتخاب الأب انطوان رزق رئيسا عاما للرهبانية المخلصية

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إنعقد المجمع العام الإنتخابيّ الحادي والتسعون للرهبانية المخلصيّة في دير المخلّص، وفي ختامه تمّ انتخاب الهيئة القانونيّة الجديدة، المكوّنة من: الأرشمندريت ، المدبّر الأوّل الأب ، المدبّر الثاني الأب ، المدبّر الثالث الأب أغابيوس ، المدبّر الرابع الأب جيلبير وردي.تُقبل التهاني يوم غد الاحد من الساعة ١١.٣٠ الى الواحدة، ومن الساعة ٤ بعد الظهر الى الثامنة مساءً، ويوم الإثنين المقبل في 14 الحالي من الساعة ١٠ الى الواحدة، ومن الساعة ٤ بعد الظهر الى الثامنة مساءً.