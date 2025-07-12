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لبنان

حريق في الطابق السفلي في برج البراجنة

Lebanon 24
12-07-2025 | 09:54
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اندلع حريق في الطابق السفلي من صيدلية المعمورة، في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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