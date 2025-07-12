المير استنكر تعرض "أفران الهادي الحديثة" لإطلاق النار

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أدان إتحاد نقابات الأفران نقيب أفران ، في بيان، تعرض "أفران الحديثة" في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي يملكها ، لإطلاق النار من قبل مجهولين"، مطالبا المعنيين ب"توقيف الفاعلين ووضع حد لهذه الإعتداءات المتنقلة في ".وتمنى على رئيس الاتحاد "عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لاتخاذ قرار بوجه الإعتداء الصارخ".