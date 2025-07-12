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لبنان

المير استنكر تعرض "أفران الهادي الحديثة" لإطلاق النار

Lebanon 24
12-07-2025 | 09:56
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أدان نائب رئيس إتحاد نقابات الأفران نقيب أفران الشمال طارق المير، في بيان، تعرض "أفران الهادي الحديثة" في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي يملكها رئيس الاتحاد ناصر سرور، لإطلاق النار من قبل مجهولين"، مطالبا المعنيين ب"توقيف الفاعلين ووضع حد لهذه الإعتداءات المتنقلة في لبنان".
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وتمنى على رئيس الاتحاد "عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لاتخاذ قرار بوجه الإعتداء الصارخ".

 
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