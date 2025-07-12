أبو زيد: لبنان لن يكون ملحقاً ببلاد الشام أو أي دولة أخرى

كتب النائب السابق على منصة "أكس":

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" هو لبنان، صحيح أنه يتعرّض لخطر وجودي، لكنه لن يكون أبداً جزءاً أو ملحقاً من بلاد أو أخرى كما يهدّد البعض، والتاريخ شاهد…وسبق لفخامة أن قال يوماً: لبنان أكبر من أن يُبلَع وأصغر من أن يُقسّم".