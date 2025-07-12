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لبنان

أبو زيد: لبنان لن يكون ملحقاً ببلاد الشام أو أي دولة أخرى

Lebanon 24
12-07-2025 | 10:13
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس":
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"لبنان هو لبنان، صحيح أنه يتعرّض لخطر وجودي، لكنه لن يكون أبداً جزءاً أو ملحقاً من بلاد الشام أو أي دولة أخرى كما يهدّد البعض، والتاريخ شاهد…وسبق لفخامة الجنرال ميشال عون أن قال يوماً: لبنان أكبر من أن يُبلَع وأصغر من أن يُقسّم".
 
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